Понедельник, 13 Марта 2023 13:15

АрмИнфо. Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку.

При этом, согласно азербайджанским СМИ, в формулировке приглашения о целях встречи отмечается "продолжение контактов по реинтеграции", а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что высшее руководство Арцаха, после встречи с азербайджанской стороной в н.п. Иванян при посредничестве российской стороны, неоднократно заявляло, что в ходе встречи обсуждались сугубо технические вопросы, связанные с разблокировкой единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В Арцахе заверили, что политические вопросы не обсуждались, несмотря на попытки Азербайджана их навязать.