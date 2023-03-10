Пятница, 10 Марта 2023 20:53

АрмИнфо. Сегодня в Ереване в гостинице <Двин> состоялось открытие Ассамблеи the FUTURE ARMENIAN, для участия в которой собралось свыше двух сотен человек, приехавших для участия в ней со всего мира. Ассамблея пройдет 3 дня - с 10 по 12 марта.

Не сумевший приехать на Ассамблею из Республики Арцах ее инициатор, известный предприниматель Рубен Варданян по видеосвязи поприветствовал участников встречи.

<Сейчас, находясь в Арцахе, я острее ощущаю важность тех вопросов, вокруг которых двадцать лет назад мы объединились с Нубаром Афеяном и другими нашими друзьями. Неслучайно, что именно в этот день восемь лет назад в Нью-Йорке был дан старт гуманитарной премии "Аврора". Я уверен, что сегодняшнее мероприятие, на котором я, к сожалению, не смогу присутствовать, сыграет в этом отношении существенную роль, поможет найти ответы на многие важные вопросы. На сегодняшний день уже проделана огромная работа - нам удалось объединить 110 000 человек из 108 стран мира. Тем двум сотням из них, которые приступили к обсуждениям в Ереване, желаю по-настоящему открытых, честных, искренних дискуссий, и, как сказал Нубар, - не надо тихо соглашаться с чужими мнениями, нужно просто их уважать>, - отметил Варданян.

Разделившиеся на группы участники Ассамблеи в течение трех дней обсудят и выскажутся по таким актуальным для армянства вопросам как <Историческая ответственность>, <Единения Армения - Диаспора>, <Рост численности населения>. Обсудят вопросы, связанные с национальным наследием, сохранения национальной идентичности будущих поколений, вопросы обеспечения безопасности Арцаха и другие актуальнейшие на сегодняшний день национальные темы.