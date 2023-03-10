Пятница, 10 Марта 2023 20:23

АрмИнфо. Глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Согласно сообщению, Кярамян высоко оценил высокий уровень партнерских отношений, сложившихся между Следственным комитетом РА и посольством Ирана в Армении, что полностью соответствует духу и общим целям теплых, дружеских и многовекторных отношений между двумя дружественными странами. Председатель СК РА выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, используя также возможности оперативной связи с вновь открытым генеральным консульством Ирана в Капане и достигнутые в связи с этим договоренности.

Посол Ирана поблагодарил Кярамяна за его личный вклад и последовательные шаги по развитию тесного сотрудничества, что способствует оперативному обмену информацией по актуальным проблемам, возникающим в сфере уголовного права, и их решению на основе полного уважения законодательства друг друга.

В ходе встречи стороны обсудили совместные усилия в борьбе с преступлениями транснационального характера, в частности, связанные с контрабандой наркотиков, и рассмотрели возможности использования более гибких структур двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Обсуждались также возможности обмена актуальной информацией о гражданах двух стран, находящихся под уголовным преследованием, и повышения оперативности следственных действий.