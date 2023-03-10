Пятница, 10 Марта 2023 20:22

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня посетил юго- западную приграничную зону республики, обошел позиции, проследил за организацией боевого дежурства, побеседовал с личным составом. Об этом сообщает пресс0служба военного ведомства.

Отмечается, что министру поступили доклады по обстановке в приграничной зоне от командиров соединений и воинских частей. Папикян поинтересовался боевой подготовкой личного состава, условиями проживания, выслушал отчеты о проведенной работе в направлении соблюдения правил техники безопасности.

Особое внимание министр обороны уделил обустройству баз и наблюдательных пунктов, инженерными и фортификационными сооружениями. В завершение визита Министр обороны поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и неусыпную охрану вверенного им участка границы.

Сурен Папикян также проследил за масштабным строительством новой инфраструктуры на передовой.