Пятница, 10 Марта 2023 18:35

АрмИнфо.Федерация футбола Армении и IDBank подписали соглашение о сотрудничестве. В результате IDBank, лидер цифрового банкинга в Армении, отныне является главным спонсором организации.

Подчеркнув важность сотрудничества, президент ФФА Армен Меликбекян подчеркнул, что армянский футбол будет развиваться благодаря именно таким партнерам. «Мы ценим поддержку ведущего цифрового банка Армении в этот решающий период для армянского футбола. Уверен, что сотрудничество будет продолжительным и взаимовыгодным для сторон».

Мгер Абраамян, председатель Правления IDBank-а, подчеркнул: «Федерация футбола Армении в последние годы проводит масштабную деятельность в направлении развития футбольной инфраструктуры, детско-юношеского и массового футбола. Здесь наши взгляды и позиции совпадают. IDBank делает упор на здоровый образ жизни, развитие спорта в Армении и популяризацию спорта среди детей. Уверен, что нашим сотрудничеством мы и дальше будем способствовать развитию армянского футбола, а нашей сборной желаем только побед".