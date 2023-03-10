Пятница, 10 Марта 2023 15:27

АрмИнфо. Депутат от оппозиционной фракции "Честью имею" парламента РА Тигран Абрамян прокомментировал решение властей Армении об отказе от квоты на пост замгенсека ОДКБ.

"По сообщению МИД, Армения направила в ОДКБ соответствующее предложение об отказе от квоты замгенсека ОДКБ.

Отмечу, что должности 3-х заместителей генсекретаря ОДКБ являются ротационными. Что делает Армения? Во-первых, этим РА выражает свое отношение к политической линии ОДКБ.

Во-вторых, показывает, что снижает политический уровень отношений с организацией.

В-третьих, у меня складывается впечатление, что этим шагом РА начинает процесс выхода из ОДКБ или придания нового импульса начатому ранее курсу", - отметил депутат.

Касаясь сути всего этого, Абрамян задался вопросом, какую же задачу решает Армения этим шагом - демонстрирует свою обиду, или показывает зубы? или есть выбор альтернативной системы?

"Может быть, ускоряется высокая вероятность нового взрыва в регионе, и по какому расчету", - задался вопросом депутат.

Ранее, пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что Армения представила предложение об отказе от своей квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.