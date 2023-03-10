Пятница, 10 Марта 2023 15:05

АрмИнфо. Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению журналисту Араму Габрелянову и другим российским медиаменеджерам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения - это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторым российским "журналистам, медиаменеджерам с пророссийской позицией" запрещают въезд в дружественную страну. В вопросе, помимо ситуации с Габреляновым, упоминалось о сообщении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что ей также запрещен въезд в Армению, передает РИА Новости.

Отметим, что 8 марта стало известно, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению, и он оказался в списке нежелательных лиц.