Пятница, 10 Марта 2023 14:52

АрмИнфо. Более половины респондентов в Армении считают, что коррупция в стране пошла на убыль после бархатной революции 2018 года. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Гора стыда".

Так, в ответ на соответствующий вопрос, 12.7% респондентов заявили, что коррупция в стране однозначно возросла, 19.6% - скорее возросла, 43.4% - скорее сократилась, 16.9% - однозначно сократилась, еще 7.4% затруднились ответить.

При этом, самой коррумпированной ветвью власти участники опроса считают судебную систему страны. Так на просьбу по 5 балльной шкале оценить коррумпированность той или иной системы, где 5 наивысший уровень коррумпированности и 1 - наинизший, судебная система получила

3.1 баллов, за судами и судьями следует законодательный орган и депутаты - они получили 3 балла, а исполнительная власть во главе с премьером получили 2.9 баллов.

При этом самой коррумпированной услугой респонденты назвали пенитенциарные учреждения. Они получили 3 балла. За ними следует сферы таможенных услуг, здравоохранения и налоговых служб с 2.9 баллами. За ними следуют образовательная сфера и СМИ по 2.8 баллов соответственно. Самой некоррумпированной граждане назвали патрульно-постовую службу - 2.5 баллов.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.