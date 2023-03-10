Пятница, 10 Марта 2023 11:30

АрмИнфо.Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное, чтобы поддержать разрешение нагорно-карабахского конфликта. Об этом 10 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в ответ на просьбу прокомментировать доклад разведка США, в котором прогнозируется напряженность в отношениях между Баку и Ереваном в условиях отсутствия мирного договора и рассказать, добавляет ли это срочность с точки зрения усилий по установлению мира в регионе.

"С этим всегда была срочность, потому, что это деликатная ситуация. Это ситуация, которая слишком склонна к насилию, как мы видели в последние дни в Нагорно- Карабахском регионе. И это давний конфликт, и Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное, чтобы поддержать его разрешение", - отметил Прайс.

Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон намерен и далее двигаться в этом направлении, работая на двусторонней основе с этими странами, на трехсторонней основе с Арменией и Азербайджаном, поддерживая их собственные усилия в диалоге и дипломатии. " А также через все соответствующие механизмы, чтобы помочь этим странам самим вести дипломатию и достигать договоренностей, которые, как мы надеемся, они смогут заключить", - подытожил Прайс.

Ранее, разведывательные структуры США в своем прогнозе отмечают, что отношения между Арменией и Азербайджаном "вероятно, останутся напряженными и нестабильными в отсутствие мирного договора". Авторы доклада отмечают противостояние военных на межгосударственной границе, отсутствие механизма прекращения огня и "готовность Азербайджана использовать военное давление для достижения своих целей в переговорах с Арменией".