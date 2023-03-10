Пятница, 10 Марта 2023 11:29

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян принял представителей русской общины Арцаха во главе с главой общины Александром Бордовым.

Как сообщает пресс-служба правительства НКР, госминистр отметил, что армяно- российские отношения имеют многовековую историю и необходимо приложить максимум усилий, чтобы придать качественно новое дыхание межкультурному общению.

"Хочу подчеркнуть, что в последнее время отмечен высокий уровень организации русской общины Арцаха, за что я благодарю лиц, внесших свой вклад в это важное дело. В целях повышения уровня популярности русского языка и активизации культурной жизни выражаю готовность постоянно находиться с вами в открытом общении и постараюсь участвовать и вносить свой вклад в меру возможностей государства", - подчеркнул Гурген Нерсисян.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся социальной, образовательной, духовной и культурной жизни, а также дальнейшего сотрудничества, обеспечения преемственности реализации совместных программ.

"Подобные встречи способствуют совместному поднятию существующих проблем в республике и принятию решений в части смягчения ситуации на основе ваших мнений и предложений. Мы также должны понимать, что только помогая друг другу, мы можем сделать внутреннюю общественную жизнь более безопасной и интересной", - отметил госминистр.

Представители русской общины обратились к госминистру с рядом вопросов, касающихся деятельности правительства в ситуации, сложившейся в результате блокады, инструментов преодоления существующих проблем, социально-экономических программ и программ развития.