Пятница, 10 Марта 2023 11:24

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Армени, беспартийная Тагуи Товмасян в парламенте встретилась с исполняющим обязанности Постоянного координатора ООН в РА Ниелсом Скотом и советником по партнерству и финансированию развития Аревик Анапиосян.

Как сообщила сама Товмасян, ключевой темой обсуждения стало решение Международного Суда ООН от 22 февраля 2023 года, в котором Суд обязал Азербайджан предпринять все меры для обеспечения беспрепятственного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Бердзорскому (Лачинскому) коридору до принятия окончательного решения по делу "Армения против Азербайджана".

"Мы подчеркнули, что решение Международного Суда о применении обеспечительных мер имеет обязательную силу и порождает международные обязательства для Азербайджана.

При этом отметили, что, несмотря на обязательность, требование Международного Суда до сих пор Азербайджаном не исполнено", - подчеркнула она.

Товмасян добавила, что на встрече также затрагивались темы развития сотрудничества с Представительством ООН в Армении, подчеркнув важность реализации совместных программ в сфере деятельности Комиссии.

Напомним, что 22 февраля Международный суд по иску Армении против Азербайджана, постановил, что АР обязан до вынесения окончательного решения по делу, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции, принять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях .

"Суд считает, что применение временной меры необходимо, и констатирует, что Азербайджан обязан принять зависящие от него меры для обеспечения беспрепятственного перемещения людей и грузов по коридору в обоих направлениях. Суд считает, что нехватка продуктов питания и лекарств может привести к необратимым последствиям для жизни людей.

Что касается нарушения поставок газа, то Армения не предоставила достаточных доказательств, связанных с проблемой газоснабжения, о том, что препятствия создает Азербайджан", - отмечается в решении.

Вместе с тем, Международный суд ООН в полном объеме отклонил требования о временных мерах, представленные в деле Азербайджан против Армении, которые касались предполагаемого заминирования. В решении отмечается, что Азербайджан не представил суду доказательств, которые покажут, что предполагаемое поведение Армении в связи с минами направлено на нарушение прав лиц азербайджанского происхождения.-