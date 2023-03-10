Пятница, 10 Марта 2023 00:37

АрмИнфо.Вице-премьер Тигран Хачатрян и руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян провели в правительстве совещание по вопросам пожарной и технической безопасности в автозаправочных станциях. В совещании приняли участие официальные лица отрасли и представители частных компаний.

Руководитель Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Гарегин Хачатрян подробно рассказал о выводах, полученных на основе предварительных проверок в 209 АЗС Еревана.

Принимая во внимание существующие проблемы в сфере, была подчеркнута необходимость изучения международно-признанных норм, возможных вариантов решения и альтернативных методов.

По словам Тиграна Хачатряна, нормативные акты в сфере должны быть такими, чтобы не игнорировать угрозу жизни людей, а также быть понятными и применимыми для организаций, работающих в сфере.

В свою очередь руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян акцентировал внимание на вопросе социальной ответственности во всех сферах и подчеркнул, что безопасность человека не должна быть на втором плане.