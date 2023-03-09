Четверг, 9 Марта 2023 17:04

АрмИнфо.Отношения между Арменией и Азербайджаном "вероятно, останутся напряженными и нестабильными в отсутствие мирного договора". Таков прогноз разведывательных структур США.

Как сообщает Turan, руководители ЦРУ, ФБР, Разведывательного управления Министерства обороны и Агентства Национальной Безопасности представили Конгрессу в среду ежегодный обзор глобальных рисков.

Относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном, авторы отмечают противостояние военных на межгосударственной границе, отсутствие механизма прекращения огня и "готовность Азербайджана использовать военное давление для достижения своих целей в переговорах с Арменией".

"Присутствие ВС в непосредственной близости от границы повышает риск вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном, хотя такие столкновения, вероятно, будут ограничены по продолжительности и интенсивности", - говорится в докладе.

В сообщении напоминается, что с мая 2021 года регулярно происходят боевые столкновения на межгосударственной границе и вокруг Нагорного Карабаха. Наиболее интенсивная вспышка произошла в сентябре 2022 года, когда азербайджанские силы предприняли скоординированную атаку в нескольких местах вдоль границы, захватив часть территории Армении, что привело к гибели почти 300 военнослужащих.

"В мирных переговорах достигнут определенный прогресс, но самые сложные вопросы, связанные с государственными границами и будущим Нагорного Карабаха, далеки от решения", - говорится в докладе.