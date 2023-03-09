Четверг, 9 Марта 2023 14:45

АрмИнфо. Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по идентификационным картам, наличие паспорта не будет обязательным. Правительство Армении 9 марта одобрило законопроект о ратификации Соглашения между Республикой Армения и Грузией о взаимных безвизовых поездках граждан обоих государств.

В обосновании к проекту отмечается, что соглашение было подписано 12 января 2023 года. Оно подразумевает, что граждане Армении и Грузии смогут посещать обе страны с идентификационными картами. Цель - максимально облегчить посещения граждан Армении и Грузии, способствовать дальнейшему укреплению прямых контактов между обществами.

По данным Национального агентства по туризму Грузии, в 2011 г. эту страну посетили 562 тысячи граждан Армении, а уже в 2019-ом - 1 млн 365 тыс. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса это число значительно сократилось, составив около 260 тысяч.

В настоящее время между Арменией и Грузией действует безвизовый режим поездок, установленный соглашением от 19 мая 1993 г. Последнее утратит силу с заключением нового соглашения.

Отметим, что граждане РА могут находиться на территории Грузии по удостоверениям личности до года, а граждане Грузии - на территории РА максимум 180 дней в течение года.