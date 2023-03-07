Вторник, 7 Марта 2023 21:46

АрмИнфо. С одной стороны Азербайджан заявляет о готовности к диалогу с Арцахом, с другой стороны - прибегает к терроризму. Об этом заявил премьер -министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно, представляя детали диверсионного нападения ВС Азербайджана на правоохранителей Арцаха.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер отметил, в результате террористических действий азербайджанской стороны днями ранее погибли 3 сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

Стороны в ходе встречи обсудили также гуманитарную ситуацию, возникшую в Арцахе вследствие блокады Азербайджаном Лачинского коридора, единственной дороги, связвыающей Республику с внешним миром. В этой связи Никол Пашинян отметил необходимость немедленного выполнения Азербайджаном требования Межуднародного суда ООН о разблокировании Лачинского коридора.

Согласно источнику, собсеседники обсудили также ряд вопросов, связанных с нормализацией армяно-азербайджанских отношений и проблемами Нагорного Карабаха.