Вторник, 7 Марта 2023 18:25

АрмИнфо.7 марта в арцахском городе Иванян на несколько часов были заблокированы входы и выходы на главную базу российских миротворческих сил (РМС) в Арцахе.

Несколько десятков молодых людей с транспарантами <Там, где вы, там мир?>, <Нам нужны истинные миротворцы>, <Нарушены все наши права> проводят акцию с требованиями о встрече с командованием РМС. Они настаивают на необходимости выполнения миротворцами своих обязательств, в том числе, обеспечение безопасности и мирной жизни жителей республики. Изначально планировалось, что в акции примут участие большее количество людей, но в итоге собралось не более двух десятков лиц. Своей акцией молодежь хочет также показать, что не равнодушна к потерям полицейских, погибших в результате теракта, совершенным вооруженными силами Азербайджана. <Вместо них мог оказаться каждый из нас. Здесь место дислокации РМС, пусть придут и обеспечат мир>, - отметил один из участников акции.

Отметим, что сегодня в Степанакерте состоялась церемония прощания с погибшими полицейскими. 5 марта в районе 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием "Хайпалу". В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получил тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.