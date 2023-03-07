Вторник, 7 Марта 2023 16:52

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян и старший советник госсекретаря США по переговорам на Южном Кавказе, новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно обсудили развития вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает пресс-служба СБ, стороны коснулись ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В этом ключе секретарь Совета безопасности подчеркнул необходимость направления международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года т.н. Азербайджанские экоактивисты перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах как с Арменией так и с остальным миром. В конце декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года.

Отметим, что принятые Судом решения или вынесенные постановления по какому-либо делу являются обязательными к исполнению для государств, участвующих в споре; они окончательны и не подлежат обжалованию. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может решить о принятии мер для приведения решения в исполнение.