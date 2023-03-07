Вторник, 7 Марта 2023 13:19

АрмИнфо.Армянским киберспециалистам удалось пресечь очередную хакерскую атаку Азербайджана, которая на этот раз была направлена на банковскую систему Армении. В качестве основного инструмента атаки был выбран блогер, путешественник Александр Лапшин, которого в Азербайджане считают агентом влияния Армении и личным врагом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как стало известно, с осени прошедшего года ряд армянских банков стали получать электронные письма подозрительного содержания, в которых фигурировало имя Александра Лапшина. Связавшись с блогером, последним стало известно, что к этим письмам Лапшин не имеет никакого отношения. Сам путешественник сразу же пришел к выводу, что подобные действия могли быть инициированы Службой госбезопасности Азербайджана.

Совершенный акт кибератаки на банковскую систему разбирали сразу две специализированные компании - армянская Cyber Hub и американо-израильская Check Point. В результате исследования, которое длилось несколько месяцев, обе компании пришли к выводу, что вирусная программа была нацелена на обеспечение полного невидимого контроля над пораженными компьютерами и смартфонами.

Кроме этого, было доказано, что атаки совершались из Азербайджана, поскольку специалистам удалось выявить, что посредством особого геофейсинга данный вирус мог поражать только компьютеры, находящиеся в Армении. Хакеры использовали специальный модифицированный скрипт, созданный на основе вируса, который прежде азербайджанские службы применяли для контроля над собственными диссидентами.

Как утверждает специалист по вопросам кибербезопасности Артур Папян, масштабы ущерба могли быть огромными, если бы распространение вируса не было бы вовремя пресечено и если бы не оперативная реакция Александра Лапшина. <Это внедрение было бы чревато коллапсом финансовой системы Армении. Но нет гарантии, что подобные атаки не повторяться в другой форме>, - предостерег он.