Вторник, 7 Марта 2023 12:13

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе новые вооруженные инциденты. Ставки растут. И хотя предъявление ультиматумов - не новая тактика на этом направлении, очевидно, что, когда таковы подкрепляются силой, риски значительно возрастают. Подобное мнение выразил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

По его словам, для России эта точка на Кавказе имеет особое значение. <Не будет преувеличением даже назвать ее ключевой. Сохранение роли основного модератора (даже в условиях нарастающей

конкуренции с Западом и <соревновательного партнерства с Турцией) обеспечивает Москве влияние и на Армению, и на Азербайджан. Уход миротворцев из Карабаха почти, что автоматически приведет к выводу базы из Гюмри, реальной, а не медийно- пиаровской переориентации Еревана на Запад. В условиях, когда, как минимум, экономически Азербайджан, уже значительно интегрирован в западные проекты>, - констатировал эксперт.

Вместе с тем он констатировал, что российскую <равноудаленность> кто-то считает бичом и проклятием, кто-то - важным ресурсом. Очевидно, продолжил эксперт, что она несет, как профиты, так и ограничивает Москву по многим азимутам.

< Но делать некий <финальный выбор> между Ереваном или Баку сегодня неправильно. Варианты возможны, конечно, но лучше их избегать. Подсказывать нашим оппонентам вероятные негативные сценарии не хочется. Но в принципе они - <секрет Полишинеля>. Стоит, впрочем, также иметь в виду, что утрата российского влияния на Армению и Азербайджан приведет к заморозке тех позитивных для Москвы трендов, которые наметились в Грузии. Понятное дело, что голос Турции на всех площадках (не только кавказской, но и сирийской, и украинской) будет намного громче. Таким образом, за <карабахский ключ> важно побороться. Желательно с минимальными потерями и с максимальными выгодами>, - добавил Маркедонов.

Вместе с тем он задался вопросом, может ли быть установлен мир между Арменией и Азербайджаном без России и возможен ли региональный порядок в Закавказье без участия Москвы. При этом политолог сам же констатировал, что в международной политике возможно все.

<Были в истории периоды, когда Российское государство в разных его формах не присутствовало на Кавказе или имела там минимальное присутствие. В конце концов, в нулевые Балканы <замирили> без особого участия РФ. Однако последствия такого абсентеизма опасны вовсе не тем, что по <имперским амбициям> Кремля будет якобы нанесен удар. Россия сама - кавказская держава, этого ни на минуту забывать нельзя. И потому ответственность в Закавказье для Москвы особая. Есть еще один эмоционально-психологический момент. К безопасности в своем ближнем соседстве у любой страны особое отношение. Запад, как потенциальный миротворцев действует и будет действовать в Кавказском регионе, как в далекой периферии: не кричат, не бузят, на том спасибо. Вникать в детали и в нюансы - это российская прерогатива. Увы, далеко не во всем сегодня (да и вчера) мы сами этой высокой планке соответствуем. Но хотя бы декларируем необходимость соответствия>, - резюмировал Маркедонов.