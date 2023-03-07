Вторник, 7 Марта 2023 11:59

АрмИнфо. Помощник Генсека НАТО Хавьер Коломина выразил обеспокоенность в связи инцидентом в Нагорном Карабахе.

<Крайне обеспокоен сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Степанакерта. Этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном>, - написал Коломина в Twitter.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на пересменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.