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АрмИнфо. Помощник Генсека НАТО Хавьер Коломина выразил обеспокоенность в связи инцидентом в Нагорном Карабахе.
<Крайне обеспокоен сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Степанакерта. Этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном>, - написал Коломина в Twitter.
Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю
Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на пересменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.
После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.
Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.
|Секретарь Совбеза РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений
|Секретарь СБ Армении подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре
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|В МИД Франции прокомментировали азербайджанскую диверсионную атаку в Нагорном Карабахе
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|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Группа компаний Team стала новым владельцем Ереванской <исторической> гостиницы "Гранд Отель Ереван"
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
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|Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении рассказал об основных задачах возглавляемой им группы
|Председатель комиссии НС РА призвала страны - члены СБ ООН предпринять меры для разблокирования Лачинского коридора
|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
|Уволены сразу три заместителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|СМИ: За последние 7 лет из Израиля в Азербайджан было совершено 92 рейса с оружием
|Армения и Грузия активизируют сотрудничество в области сейсмической безопасности
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|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Депутат Европарламента напомнила спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу чьи интересы он должен отстаивать в Баку
|Монооперу Микаэла Таривердиева <Ожидание> исполнят в Доме камерной музыки им. Комитаса
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением в связи с вражескими ложными утверждениями
|Минюст РА: Предварительная версия проекта Стратегии противодействия коррупции будет доступна в апреле текущего года
|Экс-госминистр Арцаха усомнился в беспристрастности Тойво Клаара
|Спикер НС Арцаха: цель Азербайджана - этническая чистка и насильственная депортация народа
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|Ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная - депутат
|Aмериканский посредник МГ ОБСЕ уже в Баку
|Единая Родина: Результат 44-дневной войны может быть оспорен не только на правовом и гуманитарном полях, но и на земле, силой оружия
|МИД Армении: Действия диверсионной группы Азербайджана в Арцахе нельзя охарактеризовать иначе как терроризм
|Анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление - МИД Арцаха
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
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|Премьер Армении выступил в Бундестаге
|Вице-премьер встретился с гражданской платформой CEPA
|Жанна Андреасян: <Французский язык и ценности Франкофонии - одно неделимое целое>
|В Нагорном Карабахе Азербайджан организует ползучую этническую чистку - заместитель постпреда Армении при ООН
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
|Степанакерт: Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском коридоре
|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
|Мирзоян на встрече с Боррелем рассказал о ситуации в Бердзорском коридоре
|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
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