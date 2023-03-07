Вторник, 7 Марта 2023 11:58

АрмИнфо. В Госдепе США сообщили, что следят за сообщениями о перестрелке 5 марта в Нагорном Карабахе, в результате которой, погибли пять человек. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

<Мы приносим свои соболезнования семьям раненых и погибших. Не может быть военного решения конфликта, и применение силы для разрешения споров никогда не приемлемо.

Единственный способ сохранить мир - это сесть за стол переговоров, а применение силы подрывает переговоры>, - отметил представитель Госдепа США.

В этом ключе он напомнил, что Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно находится в регионе, чтобы подчеркнуть, что единственный путь для прогресса лежит через прямой диалог и дипломатию. <И, как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном>, - добавил Прайс.

По его словам, необходимо продолжить прямой диалог и обсуждения между сторонами. <Мы играли роль партнера для обеих стран, способствуя взаимодействию на трехсторонней основе между министрами иностранных дел, а также на уровне руководства. Мы готовы - будь то на двусторонней, трехсторонней или многосторонней основе - продолжать быть партнером в усилиях по обеспечению прочного мира>, - сказал Прайс.

На уточнение, почему Западное посредничество по мнению Госдепа США лучше чем российское, дипломат отметил, что это вопрос к самим сторонам. <Мы не собираемся противопоставлять себя никакому другому предложению по посредничеству, и по сути, мы не являемся посредником. Мы являемся партнером двух стран. Я думаю, что мы и на словах, и на деле продемонстрировали характер наших отношений с двумя странами, нашу способность сблизить две страны, наше желание и готовность способствовать дополнительному прогрессу в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Мы делаем это не для того, чтобы конкурировать с Москвой. Мы делаем это, чтобы добиться урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, и, к сожалению, спора, который постоянно уносил жизни, как это произошло 5 марта. Здесь нас интересуют мир и безопасность. Это также в интересах народов Армении и Азербайджана>,

- резюмировал представитель Госдепа США.