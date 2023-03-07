Вторник, 7 Марта 2023 11:57

АрмИнфо. Дорога, на которой произошла диверсия, используется для связи с общинами Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох Шушинского района, которые после блокирования Лачинского коридора оказались отрезаны от остальной территории Арцаха. Инцидент произошел около линии соприкосновения в 6-7 км от Степанакерта. Об этом рассказал госминистр Арцаха Гурген Нерсисян в интервью ОТА, представляя подробности азербайджанской диверсии 5 марта.

<Азербайджанцы таким образом пытались показать, что у армянства Арцаха не может быть какой-либо дороги для обеспечения связи с внешним миром>, - сказал Нерсисян, подчеркнув, что заявления Баку о якобы имеющих место поставках оружия из Армении являются лишь оправданиями, которыми Азербайджан пытается скрыть свои преступления.

Нерсисян подчеркнул, что речь идет о террористическом акте, сообщив, что на теле одного из погибших полицейских было обнаружено более 20 огнестрельных ранений. По словам госминистра, понеся потери в ходе диверсии, азербайджанская сторона обратилась к российским миротворцам и попросила помочь прекратить огонь, чтобы получить возможность вывести раненых и тела погибших. Госминистр также сообщил, что благодаря оперативной реакции миротворцев удалось спасти жизнь одного из арцахских полицейских.

Говоря об оценках произошедшего со стороны российского миротворческого контингента, Нерсисян выразил мнение, что оценки миротворцев никак не отличаются от оценок арцахской стороны. Он также сообщил, что в настоящее время обстановка на линии соприкосновения спокойная и новых очагов напряженности нет, передает Арцахпресс.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на пересменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.