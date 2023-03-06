Понедельник, 6 Марта 2023 19:38

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян принял французского сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ Бриса Рокфея.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Была упомянута ситуация в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора. В этом контексте была подчеркнута важность выполнения решения Международного суда ООН о применении к Азербайджану неотложной меры. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость направления международной группы по установлению фактов в Бердзорский коридор и Нагорный Карабах.

Ваге Геворкян также представил собеседнику подробности диверсионной атаки, совершенной Азербайджаном 5 марта в Нагорном Карабахе.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на сменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.