Понедельник, 6 Марта 2023 18:30

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением в связи с обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ, в частности говорится: <Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны>.

При этом в Москве настоятельно призвали стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации.

<Подтверждаем необходимость неукоснительного соблюдения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК>, - добавила она.

По его словам, случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г., в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны. До этого ВС Азербайджана неоднократно обстреливали мирных жителей, осуществляющих сельхозработы в Нагорном Карабахе.