Понедельник, 6 Марта 2023 17:13

АрмИнфо. Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер рассказал об основных задачах возглавляемой им мониторинговой группы, которая начала свою деятельность на территории РА во второй декаде февраля.

Маркус Риттер из Германии ранее работал в Южном Судане, Косово, Афганистане, Грузии, а предстоящие 2 года будет в Армении.

Так, в беседе с Общественным телевидением Армении он рассказал, что у миссии ЕС в РА три задачи: патрулирование вдоль границы с Азербайджаном, в том числе на границе с Нахиджеваном, и докладывать обо всем; обеспечивать безопасность людей посредством патрулирования, а это значит посещать села, приграничные районы, показывать людям, что мы здесь и наша работа - заботиться о них; внедрение механизмов укрепления доверия. По его словам, последний пункт - это уже дело будущего, а сейчас приоритетом является мониторинг ситуации вдоль границы.

Касаясь места дислокации офиса, Риттер отметил, что Ехегнадзор был выбран потому, что цель миссии - находиться как можно ближе к границе между двумя странами.

<Мы хотим показать, что миссия предназначена не только для армянской стороны, поэтому она дислоцирована не в Ереване, а на границе с Азербайджаном. У нас есть подстанции, одна из которых находится в Мартуни, есть также в Иджеване, Джермуке, Капане, Горисе>, - сказал он, добавив, что таким образом они охватывают всю протяженность границы с Азербайджаном.

Патрули иногда могут длиться 24 часа, все зависит от необходимости, в том числе и от погоды. Сейчас, когда еще держится зимняя погода, трудно добраться до горных районов.

Он также сообщил, что на данный момент на месте около 50 специалистов, остальные прибудут в марте-апреле. < У нас есть представители из 25 стран-членов ЕС: Франции, Германии, Португалии, Польши, Швеции и других стран. В заявлении, опубликованном Европейским советом, подчеркивается, что в миссии участвовали 50 невооруженных наблюдателей, остальные 50 будут административным персоналом>, уточняет Риттер.

По его словам, у них есть наблюдатели, но им также нужен административный персонал, к работе миссии также привлечены специалисты службы безопасности, врачи и журналисты.

Глава миссии подчеркнул, что самое главное - обеспечить безопасность населения приграничных районов.

<Мы регулярно патрулируем деревни, затронутые этим конфликтом. Своим присутствием мы показываем местным жителям, что международное сообщество здесь, чтобы защитить их. Мы здесь для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.

Глава миссии подчеркивает, что их деятельность прозрачна, во время наблюдений, при необходимости, также делают фотографии. Миссия отчитывается в Брюсселе еженедельно и в закрытом формате.

< Не только о ситуации на границе, но и о работе, которую мы делаем, то есть мы каждую неделю информируем вас о том, что мы делаем. Доклады закрытые, у нас есть только полномочия передать их в Брюссель, а там они могут решить, публиковать их или нет. За более чем 1 неделю наблюдений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано>, - добавил глава миссии.

При этом Риттер считает, что их присутствие, кажется, в какой-то степени влияет на ситуацию, потому что обе стороны знают, что здесь находится международная группа наблюдения.

<Есть трудности, связанные с погодными условиями, была зима, снег, дороги замерзли. Были времена, когда мы не могли попасть в те места, которые хотели. Надеемся, весной и летом будет хорошая погода. С другими проблемами мы не сталкивались. Наша миссия все еще находится на этапе укрепления, у нас есть некоторые логистические проблемы, связанные с перемещением всего персонала сюда, но могу сказать, что работы идут достаточно хорошо>, - резюмировал он.