Понедельник, 6 Марта 2023 15:09

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американским Сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луис Боно выразив удовлетворение итогами встречи руководителей Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, поблагодарил государственного секретаря Энтони Блинкена за его постоянные усилия в этом направлении.

Как сообщает пресс-служба президента АР, передав Ильхаму Алиеву приветствия государственного секретаря США, гость подчеркнул, что Энтони Блинкен также считает, что мюнхенская встреча прошла продуктивно.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.

Меж тем, как сообщают СМИ, Боно в Баку заявил, что США понимают интересы безопасности Азербайджана в Бердзорском коридоре.

<Безусловно, мы понимаем интересы Азербайджана по безопасности. Естественно, понимаем интересы безопасности всех сторон>, - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил в Мюнхене свою позицию по ситуации вокруг коридора, который заблокирован Азербайджаном вот уже 85 дней.