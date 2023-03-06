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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе, американским Сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луис Боно выразив удовлетворение итогами встречи руководителей Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, поблагодарил государственного секретаря Энтони Блинкена за его постоянные усилия в этом направлении.
Как сообщает пресс-служба президента АР, передав Ильхаму Алиеву приветствия государственного секретаря США, гость подчеркнул, что Энтони Блинкен также считает, что мюнхенская встреча прошла продуктивно.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.
Меж тем, как сообщают СМИ, Боно в Баку заявил, что США понимают интересы безопасности Азербайджана в Бердзорском коридоре.
<Безусловно, мы понимаем интересы Азербайджана по безопасности. Естественно, понимаем интересы безопасности всех сторон>, - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил в Мюнхене свою позицию по ситуации вокруг коридора, который заблокирован Азербайджаном вот уже 85 дней.
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|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
|Арутюнян сообщил об ультиматуме Баку: Либо интеграция, либо эскалация
|Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении рассказал об основных задачах возглавляемой им группы
|Председатель комиссии НС РА призвала страны - члены СБ ООН предпринять меры для разблокирования Лачинского коридора
|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
|Уволены сразу три заместителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
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|Экс-госминистр Арцаха усомнился в беспристрастности Тойво Клаара
|Спикер НС Арцаха: цель Азербайджана - этническая чистка и насильственная депортация народа
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
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|МИД Армении: Действия диверсионной группы Азербайджана в Арцахе нельзя охарактеризовать иначе как терроризм
|Анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление - МИД Арцаха
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
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|Жанна Андреасян: <Французский язык и ценности Франкофонии - одно неделимое целое>
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|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
|Степанакерт: Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском коридоре
|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
|Мирзоян на встрече с Боррелем рассказал о ситуации в Бердзорском коридоре
|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
|В ближайшее время Армения подпишет соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в РА - Пашинян
|Азербайджан до сих пор не выполнил решение Международного суда ООН - Пашинян в Берлине
|Спикер Народной палаты парламента Индии выразил солидарность и поддержку армянскому народу в преодолении существующих вызовов
|Армия обороны Арцаха сообщает о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|Ереван готов к полноценному урегулированию отношений с Анкарой - Никол Пашинян
|Премьер: в основе сотрудничества Армения-ЕС лежит демократия
|Главы МИД России и Армении обозначили актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации
|Прекращаются полномочия генсека Комитета по регулированию ядерной безопасности
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