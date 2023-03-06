Понедельник, 6 Марта 2023 12:50

АрмИнфо. Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо напомнила спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару чьи интересы он должен отстаивать в ходе визита в Баку.

<Надеюсь, что спецпосланник ЕС Тойво Клаар не забудет, что должен отстаивать широко поддержанную позицию Европарламента, а также решение Международного суда по незаконной блокаде Азербайджаном Лачинского коридора. Последние убийства - еще одно свидетельство того, что Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован>, - написала в своем микроблоге в Твиттер Натали Луазо, комментируя сообщение Клаара о его прибытии в Баку.

Ранее, советник госминистра Арцаха Артак Бегларян раскритиковал спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара и усомнился в его беспристрастности.

Напомним, что ранее Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter написал: <Я вернулся в Баку. С нетерпением жду содержательных встреч с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене. Сегодняшний инцидент со смертельным исходом подчеркивает неотложность продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира>.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.