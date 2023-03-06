Понедельник, 6 Марта 2023 11:47

АрмИнфо.Советник госминистра Арцаха раскритиковал спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара и усомнился в его беспристрастности.

<Мое недоверие и сомнения в отношении Тойво Клаара все больше углубляются из-за его отклика на преступление Азербайджана. Либо он дипломат-любитель, либо ему промывают мозги азербайджанцы, либо он коррумпированный чиновник, либо у него искаженное представление о европейских ценностях, интересах и правах человека. В случае всех четырех вариантов необходимы изменения>,- написал Бегларян в своем микроблоге в Twitter, касаясь реакции Тойво Клаара на азербайджанскую диверсию.

Напомним, что ранее Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter написал: <Я вернулся в Баку. С нетерпением жду содержательных встреч с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене. Сегодняшний инцидент со смертельным исходом подчеркивает неотложность продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира>.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.