Понедельник, 6 Марта 2023 11:40

АрмИнфо. Очередной террористический акции, совершенный 5 марта военно-политическим руководством Азербайджана, в результате которого погибли трое сотрудников МВД Арцаха, является еще одним проявлением последовательной политики Азербайджана по провоцированию эскалации, осуществляемой параллельно с блокадой республики. Об этом говорится в заявлении председателя Национального Собрания Республики Арцах Артура Товмасяна.

Выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших, спикер отметил, что практика Азербайджана осталась неизменной: ввести международное сообщество в заблуждение, используя террористические механизмы и распространяя официальную дезинформацию. <Их цель - осуществление этнической чистки народа, насильственная депортация нашего народа с родины. Произошедшее является еще одним проявлением последовательной политики Азербайджана по провоцированию эскалации, осуществляемой параллельно с блокадой Республики Арцах. Обращаем внимание международного сообщества на то, что применение силы и террористические действия Азербайджана последовали за решением Международного суда ООН, 22 февраля удовлетворившего требование Армении о разблокировании Лачинского коридора, а также высказанную 28 февраля министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым позицию по коридору>, - говорится в заявлении спикера НС Арцаха.

Отметим, что 5 марта в районе 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.