Понедельник, 6 Марта 2023 11:38

АрмИнфо.Новый главный советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе, американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Луис Боно находится с визитом в Азербайджане. Об этом сообщает посольство США в Азербайджане.

В рамках визита в Баку Луис Боно встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами. Цель визита - продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Затем, Боно посетит Тбилиси и Ереван.

Добавим, что сегодня в Баку будет находиться и спецпредставитель ЕС на Бжном Кавказе Тойво Клаар.