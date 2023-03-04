Суббота, 4 Марта 2023 14:02

АрмИнфо. Новоназначенный посол США в Армении Кристина Квин обещает сделать все возможное для урегулирования армяно- азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений.

В видео, опубликованном посольством США в Армении, посол, в частности, отметила, что выросла она во Фресно, штат Калифорния, где ей посчастливилось иметь учителей и друзей армян, и у нее была возможность соприкоснуться с <изящной армянской культурой и красочной кухней>.

<Еще в детстве я узнала о печальных страницах истории армянского народа, в частности о Геноциде армян, и, сразу по приезду в Ереван, посетила Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв. Я знакома с многовековой богатой историей и культурным наследием Армении и восхищаюсь невероятной стойкостью армянского народа. Хочу как можно скорее полностью открыть для себя эту страну и познакомиться с армянским народом.

Знаю, что последние годы были полны вызовов. У меня уже была возможность лично услышать от переселенцев в Армении об их трудностях. Обещаю сделать все возможное для долгосрочного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном и нормализации армяно-турецких отношений.

Армения заслуживает того, чтобы жить в условиях мира и безопасности и следовать выбранному политическому и экономическому пути. Армяно-американские отношения сильны и крепки, и я приложу все усилия, чтобы укрепить наши связи и помочь Армении построить светлое и процветающее будущее>, - сказала посол, поблагодарив за теплый прием.

Кристина Квин родилась в Калифорнии, окончила Западный колледж в Калифорнии по специальности <политология>, а также училась в Военном колледже армии США и в Стокгольмском университете. На дипломатической службе 57-летняя Квин находится с 1992 года. Работала во Франции, на Филиппинах. В течение четырех лет, с 2001 по 2005 год, дипломат представляла США в Европейском союзе в Брюсселе. После этого Квин перевели в Российскую Федерацию, где она два года работала в посольстве США. С 2019 года она занимала руководящие должности в посольстве США в Киеве, а с января 2020 года до мая 2022-го была временным поверенным в делах США в Украине, а затем вице-послом. В декабре 2022 года Сенат США утвердил Кристину Квин на должность посла США в PA