Суббота, 4 Марта 2023 12:17

АрмИнфо.Правительство Соединенных Штатов призвало компании обязаться соблюдать санкции против России, веденные после вторжения Москвы в Украину. США предупреждают, что в противном случае это может привести к возможным судебным преследованиям или мерам принудительного характера, сообщает Reuters.

В совместном уведомлении Министерств юстиции, торговли и казначейства США, говорится, что <компании всех мастей должны действовать ответственно, внедряя строгий контроль за соблюдением требований>.

Отмечается, что предприятиям следует быть в курсе тактик, применяемых для обхода ограничений и санкций против России, включая использование подставных компаний, псевдонимов и сокрытие информации о доставке.

В ведомстве заявили, что <злоумышленники продолжают пытаться обойти связанные с Россией санкции и экспортный контроль>, в том числе при посредничестве третьих сторон. В руководстве упоминаются такие страны, как Китай, Армения, Турция и Узбекистан, которые использовались в качестве <перевалочных пунктов> для <незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь>.

Reuters напомнили, что Соединенные Штаты, Европа и другие партнеры, стремясь нанести экономический ущерб Москве, ввели множество санкций в отношении ряда физических и юридических лиц после того, как год назад российские войска вторглись в Украину. Санкции замораживают любые активы США и препятствуют ведению бизнеса со сторонами, находящимися под санкциями.