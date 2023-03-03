Пятница, 3 Марта 2023 19:26

АрмИнфо. Под руководством вице-премьер-министра Мгера Григоряна состоялась встреча представителей правительства и членов платформы гражданского общества Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-РА (CEPA).

Вице-премьер подчеркнул важность формирования платформы гражданского общества и приветствовал налаживание сотрудничества в этом формате. Григорян отметил, что полная реализация соглашения возможна только при привлечении и активном участии широких слоев общественности, подчеркнув роль и потенциал гражданского общества как экспертного сообщества, специализирующегося в различных областях, которые охватывает соглашение с ЕС.

Президент платформы гражданского общества CEPA Лусине Акопян рассказала представителям правительства о проделанной Платформой работах и предстоящих задачах.

Участники встречи обсудили формат дальнейшего сотрудничества и обменялись мнениями по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве было подписано 24 ноября 2017 года. Соглашение вступило в силу 1 марта 2021 года. В целях эффективной реализации соглашения, по инициативе Межведомственной координационной комиссии Республика Армения - Европейский Союз была разработана дорожная карта по реализации положений соглашения. Она состоит из более 300 мероприятий, связанных с различными областями, включая образование, науку, здравоохранение, социальную защиту, инфраструктуру, экономику, окружающую среду и др.

Соглашение создало институциональную основу для партнерства. Высшим политическим органом СEPA является Совет Партнерства. Совет контролирует и оценивает выполнение Соглашения. Другими уставными органами СEPA являются Комитет Партнерства, Комитет Партнерства по делам торговли и Подкомитеты Партнерства.