Пятница, 3 Марта 2023 19:06

АрмИнфо. Французский язык и ценности Франкофонии - одно неделимое целое. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в ходе встречи с делегацией, в состав которой вошли послы 7 стран-членов франкоязычных международных организаций в РА, международных организаций Франкофонии и государств-наблюдателей под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Армении Лукаса Розенкранца. Как сообщает пресс-служба МОНКС, участники обсудили мероприятия и программы, реализуемые в рамках Международного дня Франкофонии.

Министр Андреасян сообщила, что во всех учебных заведениях Армении к Национальному празднику Франции и Международному дню Франкофонии предусмотрены ряд мероприятий на французском языке, что по ее мнению,

поспособствует распространению французской культуры, ценностей, а также развитию языковых навыков.

Глава ведомства особо выделила 2 основных мероприятия в рамках Франкофонии. В частности, специальную концертную программу, которая состоится 20 марта в Концертном зале им. Арама Хачатуряна в день открытия Франкофонии, в ходе которой выступит Национальный филармонический оркестр Армении с приглашенным солистом.

Второе особое мероприятие планируется провести в Гюмри по инициативе Гюмрисской школы №1. Она отметила, что в Гюмри ожидается выступление

воспитанников хора <Айордац тун> в сопровождении Симфонического оркестра Гюмри.

В свою очередь Посол Швейцарии отметил, что высоко ценит то, что Армения взяла на себя председательство Франкофонии в период полный вызовов (с 2018 по 2022гг.). Согласно источнику, послы представили мероприятия, которые планируются провести в различных форматах и учреждениях в течение двух месяцев в Армении. В частности, было отмечено, что во Французском университете Армении пройдет ряд выступлений на тему <Роль женщин в дипломатии>, с участием глав диппредставительств стран Франкофонии. Помимо этого, в рамках Франкофонии состоится кинофестиваль, где покажут французские, бельгийские, канадские и сербские фильмы с субтитрами, ожидается также концертная программа с участием Государственного камерного оркестра Армении. Напомним, что Армения стала полноправным членом Международной организации Франкофонии в октябре 2012 года. Решение об этом было принято в ходе саммита МОФ 13 - 14 октября в Киншасе.