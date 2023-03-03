Пятница, 3 Марта 2023 15:14

АрмИнфо. Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском (Лачинском) коридоре. Об этом заявил глава МИД Арцаха Сергей Газарян.

Он напоминал, что единственный документ, который контролирует вопрос Лачинского коридора - это трехстороннее завяление от 9 ноября 2020 года. В этом ключе он подчеркнул, что все вопросы должны разрешаться в соответствии с требованиями 6-го пункта этого заявления.

<Контроль передан российскому миротворческому контингенту, и азербайджанская сторона не имеет никаких полномочий по осуществлению такого контроля. Российские миротворцы в Лачинском коридоре, до его закрытия, проверяли документы приезжающих или выезжающих граждан, визуально осматривали машины на предмет того, нет ли там запрещенных предметов.

Если такие технические средства облегчат работу российских миротворцев, то мы можем обсудить это в двустороннем формате, то есть, арцахская сторона с российскими миротворцами. Но азербайджанская сторона, даже ненепосредственно, не должна иметь доступа к этой процедуре контроля, не должна иметь возможности получать информацию из средств технического контроля>, - сказал глава МИД Арцаха в интервью ОТА.

Министр иностранных дел Республики Арцах также опроверг сообщения азербайджанских СМИ о том, что встречи между представителями Арцаха и Азербайджана продолжатся в Акне (Агдаме), Гандзаке (Гяндже) и Баку. Он заявил, что соответствующее соглашение, не имеют ничего общего с действительностью, таких предложений азербайджанская сторона делает много, но они отвергаются. <Встречи представителей Арцаха и Азербайджана 24 февраля и 1 марта этого года, как и предыдущие подобные встречи, всегда проходили при посредничестве российских миротворцев>, - добавил он.

Он также назвал дезинформацией утверждения азербайджанской стороны, что встреча была посвящена вопросам реинтеграции. < О реинтеграции не может быть и речи. На встрече обсуждались вопросы деблокады Арцаха, ремонта единственной ЛЭП, обеспечивающей нашу республику электроэнергией. Также на повестке были вопросы мониторинга на рудниках Кашен и Дрнбо со стороны Азербайджана>,- отметил он, добавив, что арцахская сторона была достаточно конструктивна на переговорах.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что Арцах имеет четкую позицию относительно переговорного процесса.

<Процесс, соответствующий международному формату должен быть восстановлен, где Арцах будет представляена в качестве полноценной стороны. Только в таком формате могут обсуждаться вопросы политического характера. И - самое главное: в подобном переговорном процессе с нашей стороны будет отмечено международное признание законным путем права Арцаха на самоопределение>,- заявил Газарян.

В этом ключе он отметил важность возобновления переговорного процесса в рамка сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отказа официального Баку от деструктивной позиции