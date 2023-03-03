Пятница, 3 Марта 2023 12:28

АрмИнфо.Растущая агрессивность Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха очевидным образом демонстрирует намерения Баку о проведении этнической чистки в НКР. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в Берлине в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении".

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян указал, что Азербайджан, грубо нарушив положения трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, с 12 декабря 2022 года незаконно блокирует Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

"Блокада привела к гуманитарной катастрофе. 120 000 армян Нагорного Карабаха лишены природного газа, электричества, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Из-за острой нехватки продовольствия и других важных продуктов властям Нагорного Карабаха пришлось идти на отчаянные меры: выдавать продуктовые талоны, распределять отдельные виды продуктов питания по суточной норме", заявил он, подчеркнув, что из-за ограниченного доступа к электроснабжению были закрыты университеты, школы и детские сады, из-за чего более 30 тысяч студентов и детей были лишены права на образование", - сказал он.

Пашинян напомнил, что 20 декабря 2022 года по требованию Республики Армения было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, создавшейся в результате блокады Лачинского коридора. В конце декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. По решению Международного Суда Азербайджан обязан разблокировать коридор и обеспечить беспрепятственное движение людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

К сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил решение МУС, отметил он. "Хотя подача природного газа восстановлена, подача электроэнергии в Нагорный Карабах, приостановленная 9 января 2023 года, до сих пор не восстановлена. Снабжение продуктами по- прежнему осуществляется по талонам, а люди лишены доступа к неотложной медицинской помощи. Только Красный Крест и российские миротворцы имеют возможность доставлять в Нагорный Карабах ограниченное количество продовольствия и товаров первой необходимости, а также транспортировать людей, нуждающихся в экстренном медицинском вмешательстве, в больницы Армении", - сказал премьер.

Отметим, что Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года.