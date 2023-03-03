Пятница, 3 Марта 2023 12:19

АрмИнфо. В Нью-Дели <на полях> 8-й международной конференции <Диалог Райсина> состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Аратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

<Сверены подходы к продвижению сотрудничества на международных площадках, в рамках общих интеграционных объединений.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.

Переговоры прошли в дружественной и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейших контактах по дипломатической линии>, - добавили в МИД РФ.