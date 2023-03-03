Пятница, 3 Марта 2023 12:15

АрмИнфо. Не международное сообщество понизило планку в арцахском вопросе, а правительство Армении в лице Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, комментируя итоги визита главы армянского правительства в Германию.

По словам депутата, во время встречи канцлера ФРГ с Николом Пашиняном Олаф Шольц говорил о реализации принципа права народа Арцаха на самоопределение, повторив его в ходе одного из адресованных ему вопросов. Пашинян же в ходе той же встречи вновь

понизил <планку>, указав исключительно на права и свободы народа Арцаха.

По словам Пашиняна, продолжил Абрамян, <после подписания заявления от 9 ноября 2020 года Армения приложила все усилия для нормализации отношений с Азербайджаном и обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха>. <Российская Федерация говорит о том, чтобы оставить вопрос статуса Арцаха следующим поколениям, то есть не считает вопрос о статусе закрытым, Германия, которая является одной из ключевых стран ЕС, говорит на уровне канцлера о важности права на самоопределение Арцаха, а власти Армении продолжают настаивать на обеспечении прав и свобод арцахцев, что полностью укладывается в азербайджанские тезисы о территориальной целостности и суверенитете Азербайджана.

Очевидно, что не международное сообщество понизило планку в арцахском вопросе, а правительство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна, который вместо процесса независимости Арцаха продвигает идею его капитуляции>, - отметил Абрамян.