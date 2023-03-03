Пятница, 3 Марта 2023 12:13

АрмИнфо.Общественно-политический деятель, бывший госминистр Республики Арцах Рубен Варданян представил те важные для будущего Арцаха сферы, в направлении которых продолжит работы и на которые будут нацелены проекты, осуществляемые как им самим, так и основанным им фондом <Мы - наши горы>.

Как сообщает пресс-служба деятеля, Рубен Варданян подчеркнул, что его цель остаётся неизменной: делать всё, чтобы иметь безопасный, свободный, достойный, армянский Арцах. Он заметил, что в этом году отмечается 35-летие Карабахского движения, но борьба ещё продолжается.

<Для многих борьба - это война, борьба - это жертвы. В моём понимании бороться, это когда ты правильно оцениваешь свои сильные и слабые стороны, знаешь, что нужно сделать, чтобы минимизировать исходящую от слабых сторон угрозу, а сильные стороны ещё больше укрепить, сделать преимуществом и суметь их использовать. Для меня бороться, значит, каждый день, с просыпаясь с утра, задавать себе вопрос, что ты должен сделать в этом направлении>, - сказал Рубен Варданян.

Рубен Варданян отметил, что выделил восемь тематических направлений борьбы, вокруг которых и будут реализовываться проекты. Эти темы, в частности, следующие: Укрепление субъектности; Безопасность и оборона, в том числе создание надёжной системы гражданской обороны; Создание жизнеспособной экономической системы; Противостояние гибридной войне; Качественная и конкурентоспособная система образования: <Стоящие перед нами проблемы требуют слаженной работы и консолидации всех сил. Одно только правительство не в состоянии выполнить эти работы, это возможно сделать, если объединить все ресурсы: и частные, и общественные, посредством привлечения потенциала армянского мира. Мы как общество не сможем преодолеть наши вызовы, если не объединимся. Мы должны сделать всё, чтобы доверять друг другу>. Он отметил, что созданным в ноябре прошлого года агентством территориального развития <Мы - наши горы> уже реализовано проектов более 4 млн долларов по двум основным направлениям: инициативы стратегического характера и программы общественного значения. Программы второй группы были направлены на решение первоочередных проблем населения Арцаха в условиях кризиса.

Агентство <Мы - наши горы> продолжит свою активную деятельность в Арцахе.

Говоря о важности общественного доверия к властям, Рубен Варданян отметил, что он принял принцип прозрачности в качестве основного принципа деятельности, поскольку прозрачный образ действий - основа справедливости: <Оставаясь в Арцахе, я буду очень последовательным, чтобы эти принципы соблюдались>. В этом контексте он коснулся темы введения новых социальных льгот (по части коммунальных услуг и т. д.). Рубен Варданян отметил, что принятие подобных решений должно быть прозрачным и общественность должна быть осведомлена, за счёт каких средств это будет реализовано в условиях, когда имеется бюджетный дефицит, а предыдущие принятые социальные программы и обязательства ещё не выполнены.

Рубен Варданян говорил также о необходимости соблюдения касающихся Арцаха <красных линий>, которые, по его словам, чрезвычайно важно не перейти в плане сохранения безопасного, свободного, достойного, армянского Арцаха?<Я рад, что мои контакты и с государственными чиновниками, и с представителями всех слоёв населения помогли установить <красные линии>. Мы будем последовательно отстаивать неукоснительное соблюдение этих <красных линий>, потому что нельзя допустить их нарушения>