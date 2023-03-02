Четверг, 2 Марта 2023 21:43

АрмИнфо.Статус-кво по Нагорному Карабаху не может продолжаться. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права граждан Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта в Берлине на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам канцлера ФРГ, в ходе встречи с премьер-министром Армении состоялся интенсивный обмен мнениями относительно углубления двусторонних отношений. <Премьер-министр Пашинян начал в Армении процесс комплексных реформ. Германия желает в рамках своих возможностей и впредь помогать Армении на этом пути>, - сказал он, назвав важным тот факт, что в прошлом году Германия начала сотрудничество с Арменией в сфере развития. Между странами ведется сотрудничество также на площадке Восточного партнерства, указал он.

Армянский премьер и канцлер ФРГ коснулись также конфликта на Украине и его <существенного воздействия на южнокавказский регион>. Шольц, по его словам, осознает влияние конфликта на регион, в особенности на Армению. В этой связи важно, чтобы Армения и Азербайджан шаг за шагом шли к долгосрочному решению, подчеркнул он.

<Премьер-министр Армении представил последние развития в Нагорном Карабахе. Мы обеспокоены нестабильной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и обострением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться, и необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. С этой точки зрения необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права граждан Нагорного Карабаха на самоопределение. При этом, все эти принципы равны между собой>, - сказал канцлер.

Германия поддерживает посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Шольц подчеркнул, что Германия сделала это, также направив немецкий персонал в составе гражданской миссии ЕС. Причем, как указал канцлер, эту миссию возглавляет офицер федеральной полиции Германии.

Шольц назвал обмен мнениями между Пашиняном и Алиевым в Праге и Мюнхене обнадеживающий шагом для разрешения конфликта.

Комментируя нежелание Азербайджана выполнять решение Гаагского суда об обеспечении свободного передвижения по Лачинскому коридору, Шольц подтвердил: <Мы сторонник права на самоопределение, а также принципа территориальной целостности>. Он подчеркнул важность усиления безопасности в регионе.

Пашинян и Шольц обсудили также двустороннее экономическое сотрудничество. Германия является важнейшим торговым партнером Армении в ЕС, отметил канцлер. В этом ключе он призвал премьер-министра Пашиняна продолжать борьбу с коррупцией.

Шольц также поблагодарил премьер-министра Армении за визит в Германию.