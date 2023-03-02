Четверг, 2 Марта 2023 17:00

АрмИнфо.Заявление председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна об участии российской стороны в процессе нормализации армяно- азербайджанских отношений следует оценивать в качестве признания Ереваном России в качестве своего союзника. А вот прозвучавшие в Баку заявления Сергея Лаврова по поводу европейских наблюдателей, соответствуют заявлениям посредника, но никак не союзника. Такое мнение выразила эксперт по военно-политическим вопросам, политолог Армине Маргарян.

Напомним, что накануне спикер НС, комментируя прозвучавшие в Баку заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказал журналистам, что Россия пока сохраняет свою важную роль в армяно-азербайджанских переговорах. Спикер посчитал излишней нервную реакцию со стороны Москвы, которая случается, когда другая сторона пытается сделать что-то позитивное. <Весь вопрос в том, что стороной, которая могла бы решить проблему, является Россия. В соответствии с двусторонними договорами, именно Москва является гарантом обеспечения территориальной целостности и безопасности армянского государства. Здесь, в Армении находится 102-ая российская военная база, и на этом фоне возникает вопрос, где вы, почему не проявляете активности. Если не можете, то должны открыто об этом заявить. Может, сядем за стол переговоров и вместе найдем выход из положения>, - заключил председатель НС РА.

Маргарян заметила, что словесная перепалка между армянской и российской сторонами на самом высоком уровне несет в себе риски и довольно опасна для будущего армяно- российских межгосударственных отношений. Это, по ее словам, является свидетельством того, что по рабочим каналам работа ведется неэффективно.

И тем не менее, по мнению Маргарян, Ереван, исходя из международных обязательств, которые были заключены на двусторонней и многосторонней основе, в том числе, в рамках ОДКБ, воспринимает Москву в качестве своего союзника. <Поэтому Армения имеет право требовать от Российской Федерации выполнения своих союзнических обязательств. Но это другая, фундаментальная и неоспоримая сторона вопроса. Однако на земле ситуация совершенно иная, и мы вынуждены периодически выходить из этой фундаментальной составляющей, фиксируя, что РФ, будучи крупным региональным игроком, заинтересована в сохранении своей монопольной позиции в качестве посредника при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном>, - сказала эксперт.

Она добавила, что в классическом понимании, посредничество предполагает совершенно иные функции, в том числе, беспристрастность. Но в данном случае о беспристрастности не приходится даже мечтать, поскольку речь вновь идет о посреднике, у которого имеются в регионе свои, специфические, национальные интересы, некоторые из которых могут совпадать с интересами Армении, а другие - с интересами Азербайджана.

<Следовательно, продвигая свои интересы, Москва будет опираться не на интересы Еревана или Баку, или на походах Армении и Азербайджана, а на свои подходы, что и может привести к проблемам>, - сказала эксперт.

Маргарян указала на важность для Еревана отказа от подвешенного состояния от одного силового центра, и создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса.

<Факт остается фактом, поскольку мы находимся в блоковой системе безопасности, мы лишены возможности диверсифицировать свой внешнеполитический курс. Могут быть некоторые попытки, но они всегда будут вызывать ревность нашего союзника, что мы и видим на примере размещения в Армении наблюдательной миссии ЕС>, - подчеркнула эксперт.