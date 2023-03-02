Четверг, 2 Марта 2023 16:49

АрмИнфо.Парламентская форма правления в Армении сохранится. Об этом 2 марта в беседе с журналистами заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, Совет конституционных реформ, созданный для реформирования Основного закона страны, принял решение сохранить нынешнюю модель государственного управления. Объемы полномочий премьер-министра, представителей исполнительной власти и других органов управления планируется обсудить в конце марта.

Министр отметил, что процесс конституционных реформ идет в нормальном ключе, помимо заседаний Совета по конституционным реформам, проводятся и общественные обсуждения. "Некоторые концептуальные положения уже намечены, это положения, касающиеся главы Конституции, связанной с президентом. Решение о сохранении и совершенствовании формы государственного правления уже принято советом. На данном этапе мы формируем новую комиссию. Прежняя комиссия осуществляла свои полномочия в соответствующий период. На следующей неделе состоятся выборы новых кандидатов",- сказал Минасян. Он добавил, что намерен кратко представить общественности те части Конституции, по которым Совет уже проголосовал.

Отметим, что Совет конституционных реформ был создан решением премьер-министра от 27 января 2022 года.