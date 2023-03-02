Четверг, 2 Марта 2023 12:22

АрмИнфо. Официальный Баку пытается придать новую глубину состоявшейся накануне в штабе российских миротворцев встрече между представителями Арцаха и Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, Азербайджан заявляет, что посредством подобных встреч поставил цель добиться интеграции арцахских армян в азербайджанское общество, а правительство Арцаха возражает, заявляя, что эта встреча имеет чисто техническую, гуманитарную цель. <Сразу скажу, что здесь важны не столько декларации о пожеланиях, сколько сам процесс с его содержанием и последствиями, которые он влечет за собой. Азербайджан, создавая искусственные проблемы и <героически> предлагая их решения, формирует широкое поле постоянного общения и сотрудничества с народом Арцаха, что является одним из основных шагов по обеспечению интеграции. Ну, вы заявляйте, что у вас нет такого желания. Условно говоря, лица, принимающие решения в Арцахе, думают только о преодолении существующих проблем, но фактом является то, что выбранная Азербайджаном тактика приведет к тому, что после определенного момента не будет возможности вернуться, потому что процесс сегодня осуществляется по правилам игры и повестке, выдвинутой Азербайджаном>, - заявил депутат.

Что касается основного лица, представляющего арцахскую сторону на последних встречах, секретаря Совета безопасности Арцаха Самвела Шахраманяна, то, как отметил Абрамян, его присутствие в последние дни активно обсуждается в СМИ, хотя последний не имеет большого опыта в переговорном процессе. <Тем не менее, он закаленный парень, умеет эффективно действовать в кризисных ситуациях и имеет проверенный послужной список. Но проблема не в его личности, а в политике и решениях, которые вкладывают в его работу. Я уверен, что Шахраманян осознает, что вышел на минное поле без устройства для разминирования и любой неосторожный шаг мог привести к взрыву>, - подчеркнул депутат.