Четверг, 2 Марта 2023 12:15

АрмИнфо. Под названием <Армянский перекресток> премьер-министр Армении Никол Пашинян реализует исключительно тюркскую мечту. Подобной точки зрения придерживается зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Для доказательства своих слов, он опубликовал карту логистических маршрутов в регионе.

Ашотян напомнил, что Пашинян часто любит говорить о том, как открытие региональных коммуникаций окажет большое положительное влияние на страну.

<Никол даже придумал свой термин, чтобы сделать эту сделку приятной на слух и привлекательной: <Армянский перекресток>.

На самом деле я неоднократно говорил и доказывал, что проект соединения Азербайджана с Турцией через Сюник не только вреден для Армении, но и не имеет международного логистического значения. Это обусловлено тем, что Россия, Иран и Индия стремятся развивать коридор <Север-Юг>, и коридор Восток-Запад с уже построенной железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, который сегодня работает с нагрузкой всего лишь в 5-7 процентов>, - добавил политик.

В этой связи зампред РПА призвал посмотрите на опубликованную им карту и убедитесь сами, что логистическая возможность через Сюник нужна только тандему Турция-Азербайджан, и то как инструмент геополитической экспансии.

<Поэтому под названием <Армянский перекресток> Никол реализует исключительно тюркскую мечту>, - резюмировал Ашотян.