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АрмИнфо. В 2022 году Армению посетили 789,1 тыс россиян. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно источнику, в целом, туристический поток из России за границу в прошлом году вырос на 17,1%, составив 22,5 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 77,7% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 22,3% - в государства - участники СНГ.
Среди стран Евразийского экономического союза наиболее посещаемыми были Казахстан (2,4 млн поездок), Армения (789,1 тыс.) и Киргизия (399,7 тыс.)
При этом больше всего в 2022 вырос спрос россиян на турпоездки в Монголию (в 77,2 раза), Таиланд (в 11,8 раза), Грузию (в 7 раз), Казахстан (в 4,9 раза) и Индию (в 4,8 раза). Число туристических поездок россиян в Турцию за год снизилось на 2,2%, в Египет - на 3,5%, на Мальдивы - на 29,3%, в Доминикану - на 46,9%, на Кубу - на 66,3%.
Ранее министр экономики РА Ваан Керобян сообщал, что в 2022 году количество туристов, посетивших Армению, составило около 1,67 млн. человек. "В декабре 2022 года, по оперативным данным, Армению посетило около 130 тысяч туристов, превысив рекордный показатель 2019 года примерно на 20 тысяч", - отмечал Керобян.
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|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
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|Зампред РПА: Под названием <Армянский перекресток> Пашинян реализует исключительно тюркскую мечту
|Премьер-министр Армении отбыл с рабочим визитом в ФРГ
|Претензии Азербайджана не имеют ничего общего с обязательствами по Энергетической хартии
|МИД НКР выступил с комментарием относительно встречи представителей Арцаха и Азербайджана, опровергнув утверждения азербайджанской стороны
|МВД Арцаха сообщило о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|В 2022 году Армению посетили 789,1 тыс россиян
|В ВС Армении будут введены новые механизмы, которые позволят исключить порочные явления в войсках - министр
|Госкорпорация "Росатом" подписала новые контракты на поставку медицинских изотопов в Армению
|Польский научный журнал поместил отчет армяно-польской археологической экспедиции в Мецаморе
|Ряд общественных организаций Армении выступили против освоения и эксплуатации золотоносного рудника <Амулсар>
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|Никол Пашинян: Для улучшения демографической ситуации необходимо создание инфраструктур для повышения качества жизни и обеспечения благоприятной среды
|Премьер Армении: начался процесс разработки новой стратегии борьбы с коррупцией
|Пашинян: Армения передала Азербайджану проект регламента работы рабочих комиссий по делимитации границы
|Спецпредставитель ЕС назвал встречу представителей Степанакерта и Баку обнадеживающей
|СНБ Армении продолжает усилия по эвакуации тел двух армянских военнослужащих, погибших в ходе прошлогодней сентябрьской вражеской агрессии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: До конца 2026 года во всех школах Армении должны быть задействованы современные лаборатории
|А за что Сурен Папикян получил в "подарок" 100 млн. драмов? - Даниел Иоаннисян
|ЮНЕСКО готова поддержать реализацию реформ, осуществляемых в Армении
|<Нор Зовк> сомневается в непредвзятости правоохранительных органов
|Землетрясение в Грузии ощутили и в Армении
|Посол: США готовы продолжать поддерживать экономическую и политическую повестку Армении
|Туркменистан в глобальном транспортном диалоге
|Захарова назвала <хамством> попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе
|Саргис Ханданян: Гражданская миссия ЕС в Армении имела стабилизирующую роль
|Семен Багдасаров: Сближение с Турцией станет концом для Армении
|Глава МИД Франции призвала Азербайджан восстановить движение по дороге Степанакерт-Горис
|Степанакерт и Баку продолжают прямые переговоры при посредничестве России для разблокировки единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром
|Песни великой французской певицы-шансонье Эдит Пиаф исполнят в Ереване к Международному женскому дню
|Виновные в событиях 1 марта 2008 года до сих пор не наказаны - Пашинян
|Глава МИД Армении выразил соболезнования Греции
|Борьба 1 марта 2008 года достигла своей цели - Пашинян
|Генсек ОДКБ и председатель МКВЭС ОДКБ обсудили вопросы военно-экономического сотрудничества
|Владелец, директор и главбух супермаркетов "Нор Зовк" задержаны за неуплату налогов примерно на $10,3 млн.
|Я думал, что больше никогда не увижу своих родителей: доклад Защитникa прав Арцаха и Фонда "Татоян" о положении детей в Арцахе
|В Риме состоялись армяно-итальянские межмидовские консультации
|В Армении будет применен электронный механизм контроля за семейным насилием
|ANCA запрашивает у США помощь для Арцаха в размере $75 миллионов на 2024-ый финансовый год
|В Армении поминают жертв событий 1 марта 2008 года
|Маркедонов: Визит Лаврова в Баку - сигнал всем <заинтересованным сторонам> о важности Кавказского региона для российских интересов
|Арарат Мирзоян: Не может быть иерархии страданий, основанной на геополитических соображениях и интересах
|CBP провела в Армении ряд встреч для обсуждения возможностей сотрудничества в вопросах пограничной безопасности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В бюро АРФД обеспокоены увольнением Варданяна с поста госминистра Арцаха
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