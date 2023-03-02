Четверг, 2 Марта 2023 12:06

АрмИнфо. В 2022 году Армению посетили 789,1 тыс россиян. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно источнику, в целом, туристический поток из России за границу в прошлом году вырос на 17,1%, составив 22,5 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 77,7% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 22,3% - в государства - участники СНГ.

Среди стран Евразийского экономического союза наиболее посещаемыми были Казахстан (2,4 млн поездок), Армения (789,1 тыс.) и Киргизия (399,7 тыс.)

При этом больше всего в 2022 вырос спрос россиян на турпоездки в Монголию (в 77,2 раза), Таиланд (в 11,8 раза), Грузию (в 7 раз), Казахстан (в 4,9 раза) и Индию (в 4,8 раза). Число туристических поездок россиян в Турцию за год снизилось на 2,2%, в Египет - на 3,5%, на Мальдивы - на 29,3%, в Доминикану - на 46,9%, на Кубу - на 66,3%.

Ранее министр экономики РА Ваан Керобян сообщал, что в 2022 году количество туристов, посетивших Армению, составило около 1,67 млн. человек. "В декабре 2022 года, по оперативным данным, Армению посетило около 130 тысяч туристов, превысив рекордный показатель 2019 года примерно на 20 тысяч", - отмечал Керобян.