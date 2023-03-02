Четверг, 2 Марта 2023 11:28

АрмИнфо. Польский научный журнал NAUKA W POLSCE поместила статью, рассказывающую о работах армяно-польской археологической экспедиции в Мецаморском археологической могильнике.

Речь идет о могиле двух древних людей - мужчины и женщины, вероятно, супружеской пары, обнаруженой еще в сентябре прошлого года учеными совместной экспедиции.

Согласно источнику, вместе с останками людей обнаружены три золотых ожерелья. Погребение восходит к временам, когда Египтом правил Рамсес II, то есть к XIII веку д.н.э.

Мецамор - один из самых известных археологических памятников Армении, расположенный в нескольких десятках километров к западу от Еревана. Первые находки на поселении относятся к раннему бронзовому веку, так называемой куро-аракской археологической культуре.

Два скелета были найдены в углубленных в землю камерах, обрамленных крупными камнями. Исследователи также обнаружили остатки деревянной кровати. Археологи сообщили, что кости хорошо сохранились. По предварительным оценкам, пара умерла в возрасте 30 - 40 лет.

<Смерть этих людей для нас загадка, мы не знаем причины, но все указывает на то, что они умерли одновременно, потому что нет никаких следов повторного вскрытия гробницы>, - сказал руководитель исследований, профессор Кшиштоф Якубяк с факультета археологии Варшавского университета.

Это совместный проект Центра средиземноморской археологии Варшавского университета и Департамента древностей и охраны национального наследия Армении. С армянской стороны проект возглавляет профессор Ашот Пилипосян.

Професоор Якубяк считает, что погребение супружеской четы - уникальная находка, ведь могила не разграблена и очень богато обустроена. Она датируется концом позднего бронзового века (1300-1200 гг. до н.э.). Внутри гробницы археологи нашли более сотни бус и золотых подвесок. Некоторые из них немного напоминают кельтские кресты.

<Вероятно, все эти элементы составляли три ожерелья>, - полагает профессор. В могиле также было около дюжины полных керамических сосудов и уникальная фаянсовая фляга. Однако он не местного производства. Его завезли с сирийско-месопотамского пограничья, установили ученые.

Профессор Якубяк сказал, что на сегодняшний день в огромном Мецаморском некрополе, а это, вероятно, около 100 гектаров, изучено около 100 могил, но лишь немногие из них не были разграблены. По мнению ученых, могилы на этом кладбище имели форму курганов - каменные ящики (дольмены) были засыпаны большим количеством земли.

Археологи не знают, кто в то время - во второй половине 2-го тысячелетия - жил в Мецаморе. Люди, населявшие большое укрепленное поселение, не были грамотными, поэтому не оставили текстов. Это затрудняет идентификацию учеными.

<Но это было большое поселение. До наших времен дошли даже укрепления из огромных каменных блоков. В конце 2-го тысячелетия до н. э. в регионе не было поселения, которое можно было бы сравнить по рангу и размеру>, - считает профессор Якубяк.

Мецамор является охраняемым археологическим памятником со статусом археологического заповедника. Раскопки в его районе ведутся с 1965 года. С 8 века до н. э. Мецамор был частью Ураратского царства - библейского Араратского царства. В годы правления царя Аргишти I границы государства были расширены.

Последний сезон археологической экспедиции проходил в сентябре и октябре 2022 г. Поляки ведут раскопки в Мецаморе с 2013 г. по соглашению с Институтом археологии Академии наук Армении и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

Долгие годы археологические полевые работы в Мецаморе возглавляла известный армянский археолог Эмма Ханзадян, издавшая множество научных статей и несколько монографий, посвященных этому уникальному археологическому памятнику Армении.