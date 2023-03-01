Среда, 1 Марта 2023 18:51

АрмИнфо.Армения передала Азербайджану свой вариант мирного договора, однако отклика на инициативы Еревана как такового пока нет. Об этом 1 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он заметил, что отклик на предложения требует определенного времени. <Предполагаю, что спустя какое-то время отклик все-таки будет>, - отметил глава армянского правительства, добавив, что в течение всей работы по проекту мирного договора состоялись три этапа обсуждений, то есть, с предложениями выступают то армянская, то азербайджанская стороны. <Работу в этом направлении необходимо продолжить. Независимо от встреч лицом к лицу, проводится работа с документооборотом, которая не всегда требует личных встреч>, - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян сообщил, что недавно армянская сторона передала Азербайджану проект регламента работы рабочих комиссий по делимитации границы, на который ожидает ответа от Баку. Что касается тех предложений, которые были сделаны ранее, в том числе, по открытию коммуникаций, обеспечению пограничной безопасности, то они, как заметил Пашинян, продолжают оставаться в силе.