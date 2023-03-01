Среда, 1 Марта 2023 17:17

АрмИнфо. Обыски правоохранительных органов в супермаркетах <Нор Зовк> направлены не на проверку документов или оборота, а на нарушение нормальной работы компании и причинение ей большого ущерба. И тем более сомнительно использование государственного ресурса для обслуживания частных интересов. Об этом говорится в заявлении <Нор Зовк> по поводу распространенного сегодня раннее сообщения Следственного комитета о том, что владелец, директор и главбух супермаркетов компании задержаны за неуплату налогов примерно на $10,3 млн.

Напомним, что 22 февраля сразу после обысков в сети супермаркетов <Нор Зовк> налогово- таможенный орган заявил, что компания скрывала реальный оборот реализации. В частности, сообщалось, что ООО <Нор Зовк> с применением современных информационных технологий и посредством вмешательства в программу контрольно-кассовых аппаратов скрыло оборот реальной реализации, не рассчитало и не выплатило в бюджет налоги в особо крупных размерах. В ответ в компании заявили, что налоговики нагрянули с обыском вслед за открытием нового супермаркета <Нор Зовк> в Нор-Норке.

<Не нарушая условия конфиденциальности предварительного следствия, отметим лишь, что в обнародованном Следственным комитетом заявлении содержатся цифры и суммы, рассчитанные на основе предположений. Таких больших и преднамеренных неточностей быть не может, и даже если в системе есть технические ошибки, мы уверены, что при желании разъяснения по ним можно было бы получить очень быстро. Правоохранительный орган, участвовавший в разбирательстве, не увидел в этом необходимости и вместо этого прибегнул к таким неправомерным действиям>, - говорится в заявлении ООО <Нор Зовк>.

Отметим, что сеть супермаркетов "Нор Зовк" начала свою деятельность в 1999 году, когда в столице по адресу ул. Налбандяна, 102 был открыт первый продуктовый магазин. В настоящее время в ней действуют 28 супермаркетов.