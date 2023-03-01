Среда, 1 Марта 2023 15:38

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с РФ.

"Этот регион можно назвать в прямом смысле узловым, еще одним регионом, где все-таки есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами совместно с Россией", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала <хамством> попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе. По ее словам, такая политика ведется не для урегулирования конфликта, а с "ровно противоположными целями". "К сожалению, и здесь такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались", - добавила дипломат, напомнив, что успешных примеров урегулирования конфликтов с участием западных партнеров нет, при этом "количество конфликтов по причине, по инициативе коллективного Запада увеличивается".

"Никто не сможет сказать, что где-то, где побыла нога, или рука, или мысль коллективного Запада, стало лучше", - констатировала Захарова.

Накануне, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Баку отметил, что так называемая гражданская миссия на территории Армении, продавливаемая Европейским союзом, вызывает много вопросов с точки зрения ее легитимности. <Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории РА. К ней много вопросов, в том числе и с точки зрения функций, мандата, продолжительности, добавленной стоимости, которую она может внести в усилия по нормализации отношений между странами>,- заявил глава МИД РФ.