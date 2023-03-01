Среда, 1 Марта 2023 14:12

АрмИнфо.Вопрос о восстановлении беспрепятственного проезда автомобилей по Лачинскому коридору и подтверждении факта целевого использования коридора обсуждался сегодня на трехсторонней встрече представителей Азербайджанской Республики, Нагорно-Карабахской Республики и командования Российским миротворческим контингентом.

Как сообщают СМИ, стороны также обсудили вопросы бесперебойного снабжения электроэнергией и газом.

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась возможность мониторинга окружающей среды представителями азербайджанской стороны на рудниках Дромбон и Кашен.

Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, снижении напряженности, налаживании мирной жизни в регионе и поиске путей урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Напомним, что единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах, остается заблокированной уже 80 дней. Всё это происходит на фоне очевидного бездействия международного сообщества.